Целиков (Целикова (Дюбанкова)) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903
Отец: Дюбанков Федор Иванович
Мать: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.11.1931
Отец ребёнка: Целиков Иван (Иоанн) Акимович
Рождение ребёнка
01.06.1935
Сын: Целиков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Целиков Иван (Иоанн) Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно