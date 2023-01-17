Антропова (Брюхова) Матрона Евтихьевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1900 ст.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Антропов Федор Александрович
Отец ребёнка: Антропов Александр Никандрович
Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1932
Сын: Антропов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Антропов Александр Никандрович
Дубровное, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антропов Александр Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно