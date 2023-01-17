Антропова (Брюхова) Матрона Евтихьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова (Брюхова) Матрона Евтихьевна

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Место рождения

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

24.03.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1900 ст.

Отец: Брюхов Евтихий Космин (Кузьмич)

Мать: Брюхова Александра Васильевна

Большой Беркут, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Антропов Федор Александрович

Отец ребёнка: Антропов Александр Никандрович

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1932

Сын: Антропов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Антропов Александр Никандрович

Дубровное, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антропов Александр Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропов Александр Никандрович

Смерть
Неизвестно
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