Пантелеева Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Иоанн Иосифович

Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф Еремеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Иосиф Еремеевич

Рождение ребёнка
26.10.1867

Сын: Пантелеев Косьма Иосифович

Отец ребёнка: Пантелеев Иосиф Еремеевич

Смерть
Неизвестно

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