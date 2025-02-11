Goertzen Heinrich 11.07.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Goertzen Heinrich

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 11.07.1836, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

умер 24.10.1919, Chortitz, Manitoba, Canada

Мать
Goertzen (Funk) Helena Elisabeth15.03.1816 г.р.
Отец
Goertzen Heinrich Tobias01.11.1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1836

Отец: Goertzen Heinrich Tobias

Мать: Goertzen (Funk) Helena Elisabeth

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Крещение
04.06.1856

Иммиграция
27.07.1874
Quebec City, Quebec, Canada

Arrival of Ship: PERUVIAN

Смерть
24.10.1919
Chortitz, Manitoba, Canada

Похороны
Неизвестно
Randolph, Manitoba, Canada

Randolph CMC Cemetery

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