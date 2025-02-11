Goertzen Heinrich
мужской, родился 11.07.1836, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
умер 24.10.1919, Chortitz, Manitoba, Canada
МатьGoertzen (Funk) Helena Elisabeth15.03.1816 г.р.
ОтецGoertzen Heinrich Tobias01.11.1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1836
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
Крещение
04.06.1856
Иммиграция
27.07.1874
Quebec City, Quebec, Canada
Смерть
24.10.1919
Chortitz, Manitoba, Canada
Похороны
Неизвестно
Randolph, Manitoba, Canada