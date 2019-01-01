Требухов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Требухов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Требухов Николай

Мать: Требухова Надежда Артемовна

Рождение ребёнка
24.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
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