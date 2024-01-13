Ворсин Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.08.36
Дата смертиПосле 2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
09.01.1962
Дочь: Ворсина Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Рудоплавова Вероника Григорьевна
Рождение ребёнка
05.03.1965
Дочь: Ворсина Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: Рудоплавова Вероника Григорьевна
Смерть
После 2000