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Ворсин Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.08.36

Дата смерти

После 2000

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.08.36

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1961

Жена: Рудоплавова Вероника Григорьевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.01.1962

Дочь: Ворсина Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Рудоплавова Вероника Григорьевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.03.1965

Дочь: Ворсина Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: Рудоплавова Вероника Григорьевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
После 2000
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