Попова (Попова) Нина Ивановна
Место рождениясело Свистовка Алексеевский район Белгородская область
Дата рождения27.11.1949
Дата смерти30.05.2024
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1949
Отец: Попов Иван Тихонович
Мать: Попова Евдокия Никитична
село Свистовка Алексеевский район Белгородская область
Рождение ребёнка
16.06.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.2024