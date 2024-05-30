Попова (Попова) Нина Ивановна 27.11.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Попова) Нина Ивановна

Место рождения

село Свистовка Алексеевский район Белгородская область

Дата рождения

27.11.1949

Дата смерти

30.05.2024

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1949

Отец: Попов Иван Тихонович

Мать: Попова Евдокия Никитична

село Свистовка Алексеевский район Белгородская область
Рождение ребёнка
16.06.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2024
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

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