Шакирзянов Мидхат Файзулхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирзянов Мидхат Файзулхакович

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Место рождения

Верхний Суык-Су, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.08.1928

Дата смерти

08.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Суык-Су, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1952 по 2013
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1952
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.12.2013
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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