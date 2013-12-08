Шакирзянов Мидхат Файзулхакович
Место рождения
Дата рождения27.08.1928
Дата смерти08.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1952 по 2013
Место жительства
По 1952
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.12.2013