Третьякова Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Самсон Протасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Николай Самсонович

Отец ребёнка: Третьяков Самсон Протасович

Новая Пестраковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.10.1922

Сын: Третьяков Леонид Самсонович

Отец ребёнка: Третьяков Самсон Протасович

Новая Пестраковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Третьяков Евгений Самсонович

Отец ребёнка: Третьяков Самсон Протасович

Новая Пестраковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Новая Пестраковка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

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