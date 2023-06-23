Третьякова Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Николай Самсонович
Отец ребёнка: Третьяков Самсон Протасович
Рождение ребёнка
30.10.1922
Сын: Третьяков Леонид Самсонович
Отец ребёнка: Третьяков Самсон Протасович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Третьяков Евгений Самсонович
Отец ребёнка: Третьяков Самсон Протасович
Смерть
Неизвестно