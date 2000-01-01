Хлынова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлынова Анна Ивановна

Хлынова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
?.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close