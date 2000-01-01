Хлынова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1937
Рождение ребёнка
?.03.1939
Рождение ребёнка
?.11.1948
Рождение ребёнка
?.10.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно