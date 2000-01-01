Дедакова Нина Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1956
Сын: Дедаков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Дедаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1965
Сын: Дедаков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дедаков Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дедаков Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно