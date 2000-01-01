Дедакова Нина Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедакова Нина Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1956

Сын: Дедаков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Дедаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1965

Сын: Дедаков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дедаков Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедаков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Дедаков Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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