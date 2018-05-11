Королёва (Сарапулова) Тамара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва (Сарапулова) Тамара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1939

Дата смерти

11.05.2018

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1939

Отец: Сарапулов Андрей Иванович

Мать: Сарапулова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
16.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королёв Борис Петрович

Рождение ребёнка
04.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королёв Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Борис Петрович

Место жительства
Неизвестно
Максимовка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
11.05.2018
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