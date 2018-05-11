Королёва (Сарапулова) Тамара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1939
Дата смерти11.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1939
Рождение ребёнка
16.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королёв Борис Петрович
Рождение ребёнка
04.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королёв Борис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Максимовка, Богородская волость, Уфимский уезд
Смерть
11.05.2018