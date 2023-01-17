Золотухина (Воронова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Валентина родилась в Краснодарском крае, так как был командирован её отец с матерью. Вся семья приехала из Терновского района Воронежской области.
Рождение ребёнка
08.02.1965
Дочь: Золотухина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иван Петрович Золотухин
Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область