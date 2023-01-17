Золотухина (Воронова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Воронова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Александровка, Терновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.02.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Валентина родилась в Краснодарском крае, так как был командирован её отец с матерью. Вся семья приехала из Терновского района Воронежской области.
Рождение ребёнка
08.02.1965

Дочь: Золотухина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иван Петрович Золотухин

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
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