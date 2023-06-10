Домника Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
15.05.1864 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.05.1864 Вилина Елена Козьминична Вилина отец отец Козьма Никитич Вилина мать мать Гликерия Петровна Лога крестьянин Матфей Иосифович Хохлово жена Домника Петровна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно