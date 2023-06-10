Домника Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомника Петровна

Домника Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хохлово, Гдовская волость, Гдовский уезд
Восприемник
15.05.1864 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 15.05.1864 Вилина Елена Козьминична Вилина отец отец Козьма Никитич Вилина мать мать Гликерия Петровна Лога крестьянин Матфей Иосифович Хохлово жена Домника Петровна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.