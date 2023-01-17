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Беляева Александра Васильевна
Беляева Александра Васильевна
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Место рождения
Васильевский-Едский
, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Дата рождения
1819
Пол
Женский
Отец
Беляев Василий Иванович
1781 г.р.
Мать
Беляева Прасковья Васильевна
1782 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец:
Беляев Василий Иванович
Мать:
Беляева Прасковья Васильевна
Васильевский-Едский
, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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