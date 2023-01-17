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Беляева Александра Васильевна

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Место рождения

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Беляев Василий Иванович

Мать: Беляева Прасковья Васильевна

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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