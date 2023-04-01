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Румянцев василий юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1990

Отец: Румянцев Юрий васильевич

Мать: Румянцева светлана александровна

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