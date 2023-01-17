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Асташонок Александр Сергеевич
Асташонок Александр Сергеевич
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Место рождения
Смолевичи
, Смолевичский район, Минская область
Дата рождения
11.12.1984
Пол
Мужской
Отец
Асташонок Сергей Владимирович
1961 г.р.
Мать
Асташонок Ирина Владимировна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1984
Отец:
Асташонок Сергей Владимирович
Мать:
Асташонок Ирина Владимировна
Смолевичи
, Смолевичский район, Минская область
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