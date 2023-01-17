Асташонок Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсташонок Александр Сергеевич

Асташонок Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Смолевичи, Смолевичский район, Минская область

Дата рождения

11.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1984

Отец: Асташонок Сергей Владимирович

Мать: Асташонок Ирина Владимировна

Смолевичи, Смолевичский район, Минская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close