Яковлев Федор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Восприемник
29.09.1896 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Борис (Бер) Федорович (Фишелевич) Флеер
Смерть
Неизвестно