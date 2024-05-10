Яковлев Федор Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Федор Матвеевич

Яковлев Федор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Восприемник
29.09.1896 ст.
Усть-Тунгуска, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Борис (Бер) Федорович (Фишелевич) Флеер
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.