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(Вагапова) Халидя

Место рождения

д.Актуково Уразовская вол. Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Хайретдинов Абдулвагап Имам

Мать: Хайретдинова Асьмабикя Шарибзян Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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