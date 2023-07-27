Шепелева Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 15.02.1959
Дочь: Шепелева (Шепелева) Елена Эриковна
Отец ребёнка: Шепелев Эрик Александрович
Смерть
Неизвестно