Шепелева Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шепелева Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Эрик Александрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 15.02.1959

Дочь: Шепелева (Шепелева) Елена Эриковна

Отец ребёнка: Шепелев Эрик Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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