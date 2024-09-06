Останина (Кокоулина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина (Кокоулина) Мария Петровна

Останина (Кокоулина) Мария Петровна

Место рождения

Заставская Никольский уезд Вологодская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кокоулин Петр Абрамович

Мать: Кокоулина Евдокия Ивольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
28.08.1919

Сын: Останин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Останин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Алексей Федорович

Маручата, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Алексей Федорович

Маручата, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Алексей Федорович

Маручата, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Алексей Федорович

Маручата, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1974
Иваново, Иваново, Ивановская область

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