Останина (Кокоулина) Мария Петровна
Место рожденияЗаставская Никольский уезд Вологодская область
Дата рождения1894
Дата смерти1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1919
Сын: Останин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Останин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Смерть
1974
Иваново, Иваново, Ивановская область