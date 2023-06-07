Феодора Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодора Матвеева

Феодора Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Матвей Назаров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1837

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Архипов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Рождение ребёнка
26.05.1839

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Архипов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Архипов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
Между 1869 и 1871
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.184, оп. 10, д. 2261 Подворная ведомость спела Васильевского 1869-1871
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Архипов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close