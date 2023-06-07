Феодора Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Матвей Назаров
Рождение ребёнка
06.04.1837
Дочь: Васса Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Архипов
ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г.
Рождение ребёнка
26.05.1839
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Архипов
ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Архипов
Место жительства
Между 1869 и 1871
ф.184, оп. 10, д. 2261 Подворная ведомость спела Васильевского 1869-1871
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Архипов
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское