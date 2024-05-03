Васильева Парасковья Гаврильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Парасковья Гаврильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кострамин Кузьма Петрович

Мать: Барашкова Феодосия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
18.02.?

Сын: Трофимов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
14.12.19

Дочь: Трофимова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
04.08.1960

Дочь: Трофимова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
07.12.1964

Дочь: Попова Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович

Смерть
Неизвестно

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