Васильева Парасковья Гаврильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
18.02.?
Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
14.12.19
Дочь: Трофимова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
04.08.1960
Дочь: Трофимова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
07.12.1964
Дочь: Попова Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Трофимов Дмитрий Егорович
Смерть
Неизвестно