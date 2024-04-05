Paczuska Jan Около 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Paczuska Jan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1825

Жена: Paczuska (Jachna) Katarzyna

Knurowiec/Brańszczyk akt 3/1825
Рождение ребёнка
27.05.1825

Дочь: Mościcka (Paczuska) Józefa

Мать ребёнка: Paczuska (Jachna) Katarzyna

Knurowiec/Brańszczyk akt 54/1825
Смерть
Неизвестно

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