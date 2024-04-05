Paczuska Jan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1825
Knurowiec/Brańszczyk akt 3/1825
Рождение ребёнка
27.05.1825
Дочь: Mościcka (Paczuska) Józefa
Мать ребёнка: Paczuska (Jachna) Katarzyna
Knurowiec/Brańszczyk akt 54/1825
Смерть
Неизвестно