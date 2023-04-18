Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1974

Отец: Соломенников Трафим Самойлович

Мать: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
12.05.1998

Дочь: Лапина Тамара Евгеньевна

Отец ребёнка: Лапин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
10.10.2004

Сын: Лапин Кирилл Евгеньевич

Отец ребёнка: Лапин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
15.12.2007

Сын: Лапин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Лапин Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Евгений Александрович

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