Соломенникова-Лапина Светлана Трафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1974
Рождение ребёнка
12.05.1998
Дочь: Лапина Тамара Евгеньевна
Отец ребёнка: Лапин Евгений Александрович
Рождение ребёнка
10.10.2004
Отец ребёнка: Лапин Евгений Александрович
Рождение ребёнка
15.12.2007
Отец ребёнка: Лапин Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно