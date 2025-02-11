Bird Walter Guilbert
мужской, родился 20.03.1880, Saint Helier, Jersey, United Kingdom
умер 18.01.1971
Супруги
Bird (Hopfe) Rose J B04.10.1890 г.р.
Дети
Bird Donald W.1908 г.р.
Bird FrankОколо 1913 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Saint Helier, Jersey, United Kingdom
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bird (Hopfe) Rose J B
Рождение ребёнка
1908
Сын: Bird Donald W.
Мать ребёнка: Bird (Hopfe) Rose J B
Alberta, Canada
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Bird Frank
Мать ребёнка: Bird (Hopfe) Rose J B
Смерть
18.01.1971
Похороны
Неизвестно
Los Angeles, California, USA