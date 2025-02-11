Bird Walter Guilbert 20.03.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Bird Walter Guilbert

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.03.1880, Saint Helier, Jersey, United Kingdom

умер 18.01.1971

Супруги
Bird (Hopfe) Rose J B04.10.1890 г.р.
Дети
Bird Donald W.1908 г.р.
Bird FrankОколо 1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Saint Helier, Jersey, United Kingdom

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bird (Hopfe) Rose J B

Рождение ребёнка
1908

Сын: Bird Donald W.

Мать ребёнка: Bird (Hopfe) Rose J B

Alberta, Canada

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Bird Frank

Мать ребёнка: Bird (Hopfe) Rose J B

Смерть
18.01.1971

Похороны
Неизвестно
Los Angeles, California, USA

Rancho Palos Verdes

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