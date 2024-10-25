Астафьев Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти07.03.1934
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Астафьев илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева Правда Или Нет анна ивановна
Мать ребёнка: Астафьева пелогея александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева мария ивановна
Мать ребёнка: Астафьева пелогея александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Астафьева .. ...
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астафьева .. ...
Рождение ребёнка
07.04.1912 ст.
Сын: Астафьев георгий иванович
Мать ребёнка: Астафьева .. ...
Рождение ребёнка
06.08.1915
Сын: Астафьев Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Астафьева .. ...
Рождение ребёнка
17.10.1920
Сын: Астафьев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Астафьева пелогея александровна
Смерть
07.03.1934