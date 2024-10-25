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Астафьев Иван Ильич

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1871

Дата смерти

07.03.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Астафьев илья

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева Правда Или Нет анна ивановна

Мать ребёнка: Астафьева пелогея александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева мария ивановна

Мать ребёнка: Астафьева пелогея александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Астафьева .. ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева пелогея александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева .. ...

Рождение ребёнка
07.04.1912 ст.

Сын: Астафьев георгий иванович

Мать ребёнка: Астафьева .. ...

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.08.1915

Сын: Астафьев Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Астафьева .. ...

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.10.1920

Сын: Астафьев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Астафьева пелогея александровна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
07.03.1934
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

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