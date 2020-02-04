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Сараев Виктор Петрович

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Место рождения

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.04.1938

Дата смерти

04.02.2020

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1938

Отец: Сараев Петр Афанасьевич

Мать: Сараева Анна Васильевна

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Большое Сырково/ Ярополец
Рождение ребёнка
23.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сараева Лидия Алексеевна

Смерть
04.02.2020
Москва, город федерального значения Москва
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