Сараев Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения13.04.1938
Дата смерти04.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1938
Отец: Сараев Петр Афанасьевич
Мать: Сараева Анна Васильевна
Большое Сырково/ Ярополец
Рождение ребёнка
23.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сараева Лидия Алексеевна
Смерть
04.02.2020
Москва, город федерального значения Москва