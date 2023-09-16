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(Михайлова) Александра Прокопьевна

Место рождения

Рыкшино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.01.1927

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыкшино, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миненко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
25.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миненко Андрей Петрович

Рождение ребёнка
07.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миненко Андрей Петрович

Карагайлы, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
17.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миненко Андрей Петрович

Смерть
1998

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