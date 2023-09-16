(Михайлова) Александра Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения30.01.1927
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1951
Рождение ребёнка
25.11.1952
Рождение ребёнка
07.08.1957
Карагайлы, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
17.12.1963
Смерть
1998