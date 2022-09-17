Жидков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1941
Дочь: Жидкова Нина Александровна
Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна
Военная служба
17.07.1945
Ветеран военной части п.п. 16473 полк гвардии ефрейтор Жидков Александр Дмитриевич. Командир майор Еременко В. Е.
Рождение ребёнка
02.08.1948
Сын: Жидков Илья Александрович
Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жидкова Софья Михайловна
Смерть
Неизвестно