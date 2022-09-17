Жидков Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1941 г.р.
1948 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1941

Дочь: Жидкова Нина Александровна

Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна

Военная служба
17.07.1945
Ветеран военной части п.п. 16473 полк гвардии ефрейтор Жидков Александр Дмитриевич. Командир майор Еременко В. Е.
Рождение ребёнка
02.08.1948

Сын: Жидков Илья Александрович

Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Жидкова Софья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкова Софья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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