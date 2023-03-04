Каминский Василий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминский Василий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1927 г.р.
1932 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Каминский Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Каминский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Каминская Ефросинья Фомична

Рождение ребёнка
01.07.1932

Дочь: Лукина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Каминская Ефросинья Фомична

Каминщина, Замочская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каминская Ефросинья Фомична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каминская Ефросинья Фомична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каминская Ефросинья Фомична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каминская Ефросинья Фомична

Смерть
Неизвестно
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