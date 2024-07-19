Шмыгленко Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашинская Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шмыгленко Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппских Марина Николаевна
Отец ребёнка: Шмыгленко Николай Иванович
Смерть
Неизвестно