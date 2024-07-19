Шмыгленко Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмыгленко Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашинская Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шмыгленко Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмыгленко Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппских Марина Николаевна

Отец ребёнка: Шмыгленко Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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