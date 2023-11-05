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Труханов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1976

Отец: Труханов Виктор Филиппович

Мать: Труханова Татьяна Филипповна

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