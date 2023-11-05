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Труханов Александр Викторович
Труханов Александр Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.1976
Пол
Мужской
Отец
Труханов Виктор Филиппович
1941 г.р.
Мать
Труханова Татьяна Филипповна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1976
Отец:
Труханов Виктор Филиппович
Мать:
Труханова Татьяна Филипповна
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