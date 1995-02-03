Киреев Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1964
Рождение ребёнка
21.12.1986
Дочь: Сириченко Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Созонова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
06.03.1988
Дочь: Константинова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Созонова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.1995
Дочь: Максимовская Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Созонова Надежда Васильевна