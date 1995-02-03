Киреев Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Сергей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1964

Отец: Киреев Анатолий Петрович

Мать: Киреева Еликанида Петровна

Рождение ребёнка
21.12.1986

Дочь: Сириченко Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Созонова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
06.03.1988

Дочь: Константинова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Созонова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
03.02.1995

Дочь: Максимовская Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Созонова Надежда Васильевна

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