Тайшихина Виктор Семёнович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тайшихина Виктор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Тайшихин Семён Максимович

Мать: Собашникова (Ануфриева) Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайшихин Данила Викторович

Мать ребёнка: Тайшихина Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайшихина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
07.05.1848

Дочь: (Тайшихина) Гликерия Викторовна

Мать ребёнка: Тайшихина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
06.09.1849

Сын: Тайшихин Яким Викторович

Мать ребёнка: Тайшихина Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1852

Дочь: (Тайшихина) Александра Викторовна

Мать ребёнка: Тайшихина Параскева Васильевна

Смерть
Неизвестно

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