Тайшихина Виктор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тайшихин Данила Викторович
Мать ребёнка: Тайшихина Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1848
Дочь: (Тайшихина) Гликерия Викторовна
Мать ребёнка: Тайшихина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1849
Мать ребёнка: Тайшихина Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1852
Дочь: (Тайшихина) Александра Викторовна
Мать ребёнка: Тайшихина Параскева Васильевна
Смерть
Неизвестно