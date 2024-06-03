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Ходоков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходокова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходокова Анна Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ходокова Александра Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.1925

Дочь: Поливко (Ходокова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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