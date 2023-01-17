Иванова Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.02.1886 ст.
Дата смерти17.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1908 ст.
Трестино, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1909 ст.
Дочь: Шундалова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Стан, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.01.1962
Лукино, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область