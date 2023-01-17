Иванова Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна Владимировна

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Место рождения

Василево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.02.1886 ст.

Дата смерти

17.01.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Василево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.02.1908 ст.

Муж: Иванов Михаил Иванович

Трестино, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1909 ст.

Дочь: Шундалова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Стан, Фировский муниципальный район, Тверская область
Смерть
17.01.1962
Лукино, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
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