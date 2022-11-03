Костюк (Аликина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк (Аликина) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1975

Отец: Аликин Анатолий Афанасьевич

Мать: Аликина Светлана Ивановна

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