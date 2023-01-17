Мазунов Мунир Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазунов Мунир Хасанович

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Место рождения

Старый Карлыган, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.04.1918

Дата смерти

31.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Карлыган, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1935 по 1938
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1946 по 1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1949 по 1953
Польша
Место жительства
С 1953 по 1987
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.03.1987
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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