Мазунов Мунир Хасанович
Место рождения
Дата рождения01.04.1918
Дата смерти31.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935 по 1938
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1946 по 1949
Место жительства
С 1949 по 1953
Польша
Место жительства
С 1953 по 1987
Смерть
31.03.1987