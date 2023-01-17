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Кожевников Иван Сергеевич

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Место рождения

Зюзино

Дата рождения

1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: Кожевникова Пелагия Кузьмовна

Зюзино
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Тихонова Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна

Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1935

Сын: Кожевников Юрий Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кожевников Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна

Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.07.1941

Дочь: Первушина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна

Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна

Смерть
1943
Зюзино
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