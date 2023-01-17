Кожевников Иван Сергеевич
Место рожденияЗюзино
Дата рождения1902
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Зюзино
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Тихонова Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кожевников Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна
Рождение ребёнка
03.07.1941
Дочь: Первушина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Аркадий Иванович
Мать ребёнка: Кожевникова Пелагия Кузьмовна
Смерть
1943
Зюзино