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Батурина Диана Михеева
Батурина Диана Михеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.?
Пол
Женский
Отец
Батурин Георгий Вячеславович
1988 г.р.
Мать
Батурина Айгуль Базарбаевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.05.?
Отец:
Батурин Георгий Вячеславович
Мать:
Батурина Айгуль Базарбаевна
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