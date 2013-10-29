Овинова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1928
Дата смерти29.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1951
Сын: Белянин Николай Александрович
Отец ребёнка: Абросимов Александр Павлович
Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.10.2013