Овинова Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овинова Нина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1928

Дата смерти

29.10.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1951

Сын: Белянин Николай Александрович

Отец ребёнка: Абросимов Александр Павлович

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.10.2013
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