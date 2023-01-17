Сулимова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Сулимов Иван Поликарпов
Рождение ребёнка
30.11.1815
Отец ребёнка: Сулимов Иван Поликарпов
Указано 31 ноября, возможно ошибочно.
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сулимов Пётр Иванов
Отец ребёнка: Сулимов Иван Поликарпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1850