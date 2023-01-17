Сулимова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимова Парасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Сулимов Иван Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1815

Сын: Сулимов Николай Иванов

Отец ребёнка: Сулимов Иван Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Указано 31 ноября, возможно ошибочно.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сулимов Пётр Иванов

Отец ребёнка: Сулимов Иван Поликарпов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулимов Иван Поликарпов

Смерть
Около 1850
Сылва, Шалинский, Свердловская область
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