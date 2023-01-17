Войтович (Белоусова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтович (Белоусова) Ирина

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

16.?.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
21.?.1973

Муж: Войтович Александр

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.?.1974

Дочь: Шмунк Светлана

Отец ребёнка: Войтович Александр

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.?.1978

Дочь: Кортусова Оксана

Отец ребёнка: Войтович Александр

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.?.1987

Сын: Войтович Сергей

Отец ребёнка: Войтович Александр

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
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