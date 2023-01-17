Войтович (Белоусова) Ирина
Место рождения
Дата рождения16.?.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.?.1973
Муж: Войтович Александр
Рождение ребёнка
22.?.1974
Дочь: Шмунк Светлана
Отец ребёнка: Войтович Александр
Рождение ребёнка
14.?.1978
Дочь: Кортусова Оксана
Отец ребёнка: Войтович Александр
Рождение ребёнка
01.?.1987
Сын: Войтович Сергей
Отец ребёнка: Войтович Александр