Гедеонова (кн. Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГедеонова (кн. Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Гедеонова (кн. Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1824

Дочь: Гедеонова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1827

Дочь: Гедеонова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1829

Сын: Гедеонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1830

Сын: Гедеонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1831

Сын: Гедеонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.05.1833

Сын: Гедеонов Константин Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.12.1834

Дочь: Гедеонова София Ивановна

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1836

Сын: Гедеонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1840

Сын: Гедеонов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гедеонов Яков Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гедеонова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close