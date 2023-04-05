Гедеонова (кн. Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
01.07.1824
Дочь: Гедеонова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1827
Дочь: Гедеонова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1829
Сын: Гедеонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1830
Сын: Гедеонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1831
Сын: Гедеонов Николай Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1833
Сын: Гедеонов Константин Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1834
Дочь: Гедеонова София Ивановна
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1836
Сын: Гедеонов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1840
Сын: Гедеонов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гедеонова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич