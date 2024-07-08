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Векшин Василий Александрович

Место рождения

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.04.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1908 ст.

Отец: Векшин Александр Петрович

Мать: Векшина Анна Евфимова

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
27.04.1908 ст.
Рождествено, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Векшин Павел Петрович и его жена Векшина Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно

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