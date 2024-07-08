Векшин Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения23.04.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1908 ст.
Отец: Векшин Александр Петрович
Мать: Векшина Анна Евфимова
Крещение
27.04.1908 ст.
Рождествено, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Векшин Павел Петрович и его жена Векшина Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно