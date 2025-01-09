Пеньшина Агафия
женский, родилась Около 1776
умерла После 1816
Супруги
Пеньшин Сергей МарковичОколо 1772 г.р.
Дети
Пеньшин Егор Сергеевич23.04.1803 ст. г.р.
(Пеньшина) Ирина Сергеевна16.04.1815 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1803 ст.
Отец ребёнка: Пеньшин Сергей Маркович
Рождение ребёнка
16.04.1815 ст.
Дочь: (Пеньшина) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Пеньшин Сергей Маркович
Смерть
После 1816