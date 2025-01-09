Пеньшина Агафия Около 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Пеньшина Агафия

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1776

умерла После 1816

Супруги
Пеньшин Сергей МарковичОколо 1772 г.р.
Дети
Пеньшин Егор Сергеевич23.04.1803 ст. г.р.
(Пеньшина) Ирина Сергеевна16.04.1815 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньшин Сергей Маркович

Рождение ребёнка
23.04.1803 ст.

Сын: Пеньшин Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Пеньшин Сергей Маркович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
16.04.1815 ст.

Дочь: (Пеньшина) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Пеньшин Сергей Маркович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1816

Мы используем куки для улучшения работы сайта.