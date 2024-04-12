Барьяхтар (Котела) Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
19.10.1887
Николаевская церковь,м/к-1887г.,лист-74,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Сарра Захаровна
Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович
Николаевская церковь,м/к-1888г.,лист-91,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Гутова Елена Захаровна
Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович
Рождение ребёнка
02.01.1900
Сын: Барьяхтар Филипп Захарович
Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Барьяхтар Федор Захарович
Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович
Рождение ребёнка
20.10.1906
Дочь: Мария Захаровна
Отец ребёнка: Барьяхтар Захар Филиппович
Смерть
Неизвестно