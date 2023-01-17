Зак Абрам Исаакович
Место рожденияг. Бобруйск, Могилевский р-н, Республика Беларусь
Дата рождения1829
Дата смерти1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Бобруйск, Могилевский р-н, Республика Беларусь
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1893
г. Гессен, Германия