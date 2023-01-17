Зак Абрам Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зак Абрам Исаакович

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Место рождения

г. Бобруйск, Могилевский р-н, Республика Беларусь

Дата рождения

1829

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Бобруйск, Могилевский р-н, Республика Беларусь
Место жительства
По 1893
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1893
г. Гессен, Германия
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