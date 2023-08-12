Маслова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.2001
Дочь: Маслова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Маслов Андрей Иванович
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.09.2005
Дочь: Маслова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Маслов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.01.2010
Дочь: Маслова Яна Андреевна
Отец ребёнка: Маслов Андрей Иванович