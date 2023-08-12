Маслова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980

Отец: Ярошенко Сергей Владимирович

Мать: Ярошенко Татьяна Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
09.01.2001

Дочь: Маслова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Маслов Андрей Иванович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.09.2005

Дочь: Маслова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Маслов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
03.01.2010

Дочь: Маслова Яна Андреевна

Отец ребёнка: Маслов Андрей Иванович

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